Багатскис: Мы еще далеки от нашего максимума, продолжаем искать стабильность

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подвел итоги выступления на групповом этапе Евробаскета-2022, который команда завершила на втором месте.

"Удовлетворен ли выступлением на групповом этапе? Хоть и любой тренер мира скажет "нет", но, пожалуй, надо сказать, что доволен. Я сейчас не думаю о местах, нет разницы второе или третье место. Да, четвертое место было бы не в нашу пользу, ведь сербы - это команда фаворит и с ними хотелось бы играть поближе к финальной стадии. Но, если мы хотим что-то выиграть, оставить след после себя и показать, кто мы такие, мы должны уметь играть против всех команд. Хорваты в матче против нас, по-моему, показали самый качественный баскетбол. В то же время я считаю, что мы помогли им это сделать. Мы не выполнили то, о чем договаривались. Моментами играли "на ура", пробивали заслон в защите, помогали друг другу, но иногда, не знаю почему, все это забывали.

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Важно, что мы смогли вытащить игру против Эстонии, в которой явно был не наш день, соперник играл на кураже. Мы обыграли Италию, которая играла дома и которой две недели назад мы уступили. Мы сыграли две очень качественные четверти против Греции, а потом сломались, ведь физического ресурса у нас не столько, сколько у греков. Я почти никогда не смотрю статистику соперника, ведь играют живые люди. Но средняя статистика за сезон никогда не обманывает и нужно обратить внимание на статистику Богдановича, Зубаца, Хезоньи. Они играют в НБА и Евролиге, они знают, как играть. Дай только им почувствовать игру. Они ничем не удивили, но они всегда возьмут то, что мы им дадим. А мы дали им слишком многое. Все в групповом раунде закончилось для нас благополучно, но нам нужно избавиться от ситуаций, в которых мы играем бей-беги, и научиться терпеть. В баскетболе игра всегда дает тебе шанс, но нужно уметь использовать его.

Я скажу, что мы еще далеки от нашего максимума. У нас есть игроки, которые в этих матчах до сих пор набирают свои кондиции. В этих матчах мы продолжаем искать стабильность. Думаю, за этот групповой раунд у многих изменилось мнение о нашей команде, ведь я слышу, как нас хвалят. У нас есть два игрока из НБА, два игрока из Испании, но большая часть команды несколько последних лет играла в Украине. Суперлига все же котируется в Европе не так высоко. Для меня очень важно, чтобы игроки, которые играют меньше, приняли свою роль в команде. Они выполняют огромный объем работы, помогая друг другу", - приводит слова Багатскиса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Напомним, что сборная Украины в 1/8 финала Евробаскета-2022 встретится с Польшей. Матч пройдет в воскресенье, 11 сентября.