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Баскетбол

Германия - Польша: видео онлайн-трансляции матча за 3-е место на Евробаскете

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в решающем поединке турнира.
Сегодня, 14:33
Сборная Германии по баскетболу / Getty Images
Сборная Германии по баскетболу / Getty Images
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В воскресенье, 18 сентября, в берлинской Мерседес-Бенц Арене в рамках матча за третье место сыграют сборные Германии и Польши.

Немцы завершили групповой этап на втором месте, уступив лидерство Словении лишь за счет поражения в личной встрече. В 1/8 финала Германия обыграла Черногорию (85:79), на стадии 1/4 сенсационно выбила из турнира одного из главных фаворитов Грецию (107:96), однако в полуфинале уступила Испании (91:96).

Польская сборная вышла в 1/8 финала с третьего места. В первом поединке плей-офф поляки выбили сборную Украины (96:84), на стадии четвертьфинала сенсационно обыграли Словению (90:87), а в полуфинале без шансов проиграла сборной Франции (54:95).

Команды в матче за третье место сойдутся на паркете в 18:15 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляции матча Германия - Польша:

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписание и результаты всех матчей Евробаскета-2022.

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