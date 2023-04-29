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Баскетбол

Украина попала в третью корзину пре-квалификационных олимпийских турниров

При этом свои матчи украинская сборная проведет в Турции.
Сегодня, 18:57
Иван Ткаченко / Getty Images
Иван Ткаченко / Getty Images

Международная федерация баскетбола (ФИБА) определила посев команд перед жеребьевкой, которое состоится 1 мая, а также стран-хозяек пре-квалификационных олимпийских турниров.

Корзины формировались согласно с актуальным рейтингом ФИБА. По информации официального сайта ФБУ, Украина попала в третью корзину. А проводить свои матчи "желто-синие" будут в Турции.

Потенциальными соперниками команды, возглавляемой Виталием Степановским, будут сборные из корзин под №2, 3, 6 и 7 (Турция, Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Болгария, Исландия, Швеция). Все матчи пройдут в Стамбуле.

Источник: ФБУ/fbu.ua

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Жеребьевка, которая состоится 1 мая, распределит сборные по четырем группам. Групповой этап будет проходить в один круг. Две лучшие команды квартета выйдут в полуфинал. Полуфиналы и финал пройдут в формате одного матча.

Победитель финала получит право выступить на олимпийском квалификационном турнире. Только победители пре-квалификационных турниров выступят на олимпийском квалификационном турнире.

Групповой этап пройдет с 12 по 16 августа 2023 года. Полуфиналы - 18 августа, финал - 20 августа.

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