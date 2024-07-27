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Украина разгромила Кипр во втором туре Евробаскета U-18

Украинские баскетболисты не испытали проблем в игре против явного аутсайдера.
Сегодня, 18:34
Украина - Кипр / ФБУ
Украина - Кипр / ФБУ

В субботу, 27 июля, состоялся матч второго тура группы С на юношеском чемпионате Европы, в котором сборная Украины после поражения от Чехии сошлась со сборной Кипра.

На протяжении всего поединка украинские баскетболисты владели преимуществом, которое они не стеснялись развивать. Особенно это было заметно во второй четверти, которая завершилась со счетом 21:8.

Отдохнув во время большого перерыва Украина продолжила увеличивать отрыв, а в заключительной четверти состоялось самое настоящее избиение - киприоты сумели набрать всего два очка, в то время как в их кольцо влетело 21 очко.

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Финальная сирена зафиксировала разгромную победу сборной Украины со счетом 93:42. Самым результативным игроком встречи стал Лука Лохманчук, набравший 17 очков

Украина — Кипр 93:42 (22:16, 21:8, 29:16, 21:2)

Украина: Лохманчук (17), Йяму (14 + 9 подборов), Сушкин (7 + 5 подборов), Колобов (6 + 5 перехватов), Ситар (3) — старт; Синник (10 + 7 подборов), Упыр (8 + 3 перехвата), Гогуленко (8), Король (7), Липка (6), Романица (4), Балюк (3).

В третьем туре сборная Украины сыграет против сборной Боснии и Герцеговины, которая в первом туре также "уничтожила" Кипр (97:44). Эта встреча состоится в воскресенье, 28 июля, в 14:30 по киевскому времени.

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