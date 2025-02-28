"Есть много вещей за кулисами": Паркер высказался о вероятности боя с Усиком

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мыслями о потенциальном бое против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По словам новозеландского боксера, он желает встретиться в ринге с украинцем, но сомневается, что этот поединок возможен следующим.

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"Если бы я мог организовать бой с любым, то это был бы Усик. Потому что с Дюбуа у нас был запланирован поединок, и он отменил его без объяснений. Но любой из этих двух боев был бы невероятным.

Бой с Усиком? Я не слишком уверен, что этот поединок будет следующим. Было бы отлично, если бы это случилось, но, как вы знаете, в боксе есть много вещей, которые происходят за кулисами, о которых мы действительно не знаем, мы на самом деле не слышим о них. Но я не очень уверен, что этот бой состоится следующим", - сказал Паркер в комментарии The Ariel Helwani Show.

Ранее тренер Паркера раскритиковал реванш Усика и Дюбуа.

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