"Рискованный бой": Промоутер назвал нового соперника Джойса после отказа Уайта

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса, сообщил, с кем тот подерется после снятия с поединка из-за травмы Диллиана Уайта.

Представитель британского боксера подтвердил, что новым соперником его клиента станет хорват Филип Хргович.

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"Этот бой будет лучше, чем с Уайтом, и он рискованный. Но он должен быть таким - это последний шанс Джойса. Если он победит Хрговича, то может мощно вернуться в обойму. Это очень сложный поединок, но для Хрговича это тоже последний шанс. Поэтому это очень хороший бой.

В первых раундах поединка против Даниэля Дюбуа вы могли заметить, что Хргович был очень точным в своих ударах, так что Джо необходимо их избегать. Давайте посмотрим, сможет ли он это сделать. Но тот бой также плохо закончился для Хрговича, поэтому давайте посмотрим, вернется ли он после этого", - приводит слова Уоррена The Ring.

Бой Джойс - Хргович состоится 5 апреля в Манчестере.

Ранее Уайт рассказал о травме, из-за которой сорвался бой с Джойсом.

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