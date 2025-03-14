Околи снялся с ближайшего боя из-за травмы

Британский боксер не сможет выйти в ринг 5 апреля в Манчестере.

Обладатель титула WBC Silver в супертяжелом весе Лоуренс Околи (21-1, 16 КО) не сможет встретиться в ближайшем поединке с Ричардом Риакпоре (17-1, 13 КО).

Как сообщает The Ring, британский боксер был вынужден сняться с боя против соотечественника из-за травмы, которую он получил во время тренировки.

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В то же время пока не известно, будет ли Риакпоре боксировать в рамках запланированного вечера бокса с новым соперником или будет ждать новой даты поединка против Околи.

Бой должен был состояться 5 апреля на на Co-op Live Arena в английском Манчестере.

Напомним, что ранее сорвался еще один поединок в рамках этого боксерского шоу - Диллиан Уайт из-за травмы снялся с боя против Джо Джойса, но позже британский боксер получил нового соперника.

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