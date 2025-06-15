"Он хочет этого боя": Экс-тренер Кличко рассказал, ради чего тот может возобновить карьеру
Джеймс Али Башир, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, поделился мыслями о потенциальном возобновлении карьеры легендарным украинским боксером.
Знаменитый специалист считает, что его 49-летний экс-подопечный мог бы вернуться в ринг ради реванша с британцем Тайсоном Фьюри, который сейчас также пребывает на пенсии.
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"Я часто общаюсь с Владимиром. Последний раз мы разговаривали с ним примерно восемь-девять дней назад. Я не знаю наверняка, но думаю, он ждет, что будет делать Александр Усик.
У Кличко есть огромное желание вернуться на ринг, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри, прежде чем окончательно закрыть дверь своей карьеры. Он хочет этого боя", - сказал тренер в комментарии Seconds Out.
Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко уступил Тайсону Фьюри единогласным решением судей.
Ранее бывший промоутер Кличко ответил, возможен ли реванш с Фьюри.
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