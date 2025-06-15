"Он хочет этого боя": Экс-тренер Кличко рассказал, ради чего тот может возобновить карьеру

Джеймс Али Башир считает, что бывший подопечный желает взять реванш у своего обидчика.

Джеймс Али Башир, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко, поделился мыслями о потенциальном возобновлении карьеры легендарным украинским боксером.

Знаменитый специалист считает, что его 49-летний экс-подопечный мог бы вернуться в ринг ради реванша с британцем Тайсоном Фьюри, который сейчас также пребывает на пенсии.

Читай также: "Внимательно следит за ситуацией": Промоутер высказался о возвращении Кличко

"Я часто общаюсь с Владимиром. Последний раз мы разговаривали с ним примерно восемь-девять дней назад. Я не знаю наверняка, но думаю, он ждет, что будет делать Александр Усик.

У Кличко есть огромное желание вернуться на ринг, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри, прежде чем окончательно закрыть дверь своей карьеры. Он хочет этого боя", - сказал тренер в комментарии Seconds Out.

Напомним, что в 2015 году Владимир Кличко уступил Тайсону Фьюри единогласным решением судей.

Ранее бывший промоутер Кличко ответил, возможен ли реванш с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!