"Любой ценой": Промоутер Шакура спрогнозировал итог боя с Сепедой

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Шакура Стивенсона, поделился ожиданиями от будущего боя против временного чемпиона организации Уильяма Сепеды.

Представитель американского боксера уверен, что его подопечному по силам завершить поединок досрочной победой, даже если придется хорошо поработать.

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"Из-за стиля боя, думаю, он будет наносить много ударов по Уильяму Сепеде. У него уже была проверка, и с руками все хорошо. Но в поединке, где ты наносишь много мощных ударов против агрессивного соперника, могут возникнуть проблемы с руками.

Я уверен, что после этого боя руки у него будут повреждены. Но главное - не показывать этого. Нужно просто найти способ пройти через все это.

Мы не считаем это проблемой. В сознании Шакура - победа любой ценой, что бы ни пришлось сделать. Он нанесет очень много ударов по Сепеде. Он может дожать и завершить бой досрочно, даже против такого сильного бойца", - сказал Хирн в комментарии The Ring.

Напомним, что бой Стивенсон - Сепеда состоится 12 июля, возглавив боксерское шоу в Нью-Йорке, США.

Ранее сообщалось, что Шакур и Сепеда устроили битву взглядов.

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