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Шираз брутально нокаутировал Берлангу за роль претендента на пояс

Британский боксер триумфовал в Нью-Йорке.
Сегодня, 11:52       Автор: Антон Федорцив
Хамза Шираз / Getty Images
Хамза Шираз / Getty Images

Представитель Пуэрто-Рико Эдгар Берланга потерпел поражение от британца Хамзы Шираза. Поединок завершился в 5-м раунде.

Начали соперники в невысоком темпе, ставя на удары с дистанции. Пуэрто-риканец попытался перейти на ближний бой в 3-м раунде, но начал много пропускать. В частности, в 4-м раунде он дважды оказался на канвасе.

Развязка наступила в следующей трехминутке. Шираз перешел в наступление и нанес оппоненту несколько опасных ударов. В конце концов, рефери остановил поединок, поскольку Берланга перестал реагировать на атаки соперника.

Теперь британец стал претендентом на титул чемпиона WBC во втором среднем весе. Пока титулом наделен мексиканец Сауль Альварес. Чемпион осенью прошлого года одолел Берлангу по решению судей.

Тем временем американец Шакур Стивенсон победил мексиканского боксера Уильяма Сепеду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдгар Берланга Хамза Шираз

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