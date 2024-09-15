"Я дрался с легендой": Берланга рассказал, как воспринял поражение от Альвареса

Пуэрториканский боксер Эдгар Берланга прокомментировал свое поражение в бою против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса.

По его словам, несмотря на неудачу, он был рад разделить ринг с легендарным мексиканцем.

Читай также: Альварес победил Берлангу единогласным решением судей

"Я дрался с легендой, и я надеюсь, что это начало моего превращения в будущую легенду. В третьем раунде я принял его лучший удар. Я упал, но вернулся в бой. Я могу держать эти удары и отвечать на них. Я мог сделать намного больше, но я был в ринге с легендой. Снимаю шляпу перед Канело и всей Мексикой.

Я сказал ему, что он мой кумир. Я всегда равнялся на него. Мне было неприятно из-за того, что у нас возникла неприязнь во время нашей первой встречи. Я наблюдал, как Канело растет. На этом уровне он может выбирать себе соперников. Он король, и я хочу поблагодарить его за то, что выбрал меня", - приводит слова Берланги Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Берланга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!