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"Я дрался с легендой": Берланга рассказал, как воспринял поражение от Альвареса

Несмотря на проигрыш, пуэрториканский боксер рассыпался в комплиментах сопернику.
Сегодня, 14:59
Берланга уступил Альваресу / Getty Images
Берланга уступил Альваресу / Getty Images

Пуэрториканский боксер Эдгар Берланга прокомментировал свое поражение в бою против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса.

По его словам, несмотря на неудачу, он был рад разделить ринг с легендарным мексиканцем.

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"Я дрался с легендой, и я надеюсь, что это начало моего превращения в будущую легенду. В третьем раунде я принял его лучший удар. Я упал, но вернулся в бой. Я могу держать эти удары и отвечать на них. Я мог сделать намного больше, но я был в ринге с легендой. Снимаю шляпу перед Канело и всей Мексикой.

Я сказал ему, что он мой кумир. Я всегда равнялся на него. Мне было неприятно из-за того, что у нас возникла неприязнь во время нашей первой встречи. Я наблюдал, как Канело растет. На этом уровне он может выбирать себе соперников. Он король, и я хочу поблагодарить его за то, что выбрал меня", - приводит слова Берланги Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Берланга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Эдгар Берланга

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