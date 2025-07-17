Усик - Дюбуа: прогноз на бой 19.07.2025

Прогноз на бой Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), определив абсолюта дивизиона.

Бой украинца и британца, на кону которого будут стоять все четыре основных пояса хэвивейта, состоится в субботу, 19 июля, возглавив боксерское шоу на легендарной арене Уэмбли в столице Англии Лондоне.

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Для Усика и Дюбуа это будет вторая очная встреча в ринге. Их первый бой состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, а украинец тогда защищал принадлежащие ему титулы WBA, WBO и IBF. Усик нокаутом одолел своего соперника в девятом раунде, а досрочной победе предшествовал скандальный удар ниже пояса в пятой трехминутке от Дюбуа, который вызвал много споров, а команда британца после поединка безуспешно пыталась доказать легитимность действий своего боксера.

С тех пор Усик успел побывать абсолютным чемпионом супертяжелого веса, одолев в мае 2024 года Тайсона Фьюри и объединив четыре основных титула. Впрочем, вскоре украинцу пришлось освободить пояс IBF в связи с обязательствами по поводу реванша с британцем, в котором он также одержал победу и защитил пояса, которыми владеет ныне.

Дюбуа после первого боя с Усиком досрочно выиграл все свои три поединка. Британец одолел Джаррелла Миллера, завладел временным титулом IBF после победы над Филипом Хрговичем, был повышен до полноценного чемпиона после отказа Усика от пояса и успешно провел дебютную защиту титула против Энтони Джошуа.

Коэффициент и ставки на бой Усик - Дюбуа

В предстоящем реванше Александр Усик считается очевидным фаворитом. По мнению экспертов, украинец сможет победить Даниэля Дюбуа и снова стать абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Дюбуа:

Победа Усика : 1.31

: 1.31 Ничья : 26.00

: 26.00 Победа Дюбуа: 3.41

При этом досрочная победа Усика оценивается в 1.94, а Дюбуа - 4.33. Коэффициент на итоговый успех украинца решением судей составляет 2.42, а британца - 7.00.

Статистика боев Усик - Дюбуа

Между собой украинский и британский чемпионы проведут второй поединок, а со статистикой их боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Усик - Дюбуа

23 победы 22

14 нокаутом 21

0 ничьи 0

0 поражения 2

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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