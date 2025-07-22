Бывший абсолютный чемпион мира завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (19-3, 13 КО) объявил, что завершает профессиональную карьеру.

34-летний шотландский боксер объяснил свое решение проблемами с глазами и риском потерять зрение.

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"У меня была постоянная проблема с глазом, которая, к сожалению, заставляет меня завершить карьеру, иначе я рискую потерять зрение.

Хотя боец во мне всегда будет стремиться продолжать боксировать, я понимаю, что должен прислушаться к врачам и спасти себя от самого себя.

Конечно, это не тот способ, которым я хотел бы завршить, но я должен слушать врачей и близких", - написал боксер в Instagram.

Напомним, что в 2019 году Джош Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, а в 2021 году стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

В трех своих последних поединках шотландец потерпел поражения, уступив Теофимо Лопесу, Джеку Кэттероллу и Экову Эссуману.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик обратился к болельщикам после победы над Даниэлем Дюбуа.

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