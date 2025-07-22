iSport.ua
Русский Українська

Бывший абсолютный чемпион мира завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Риск потерять зрение вынудил Джоша Тейлора завязать с боксом.
Сегодня, 09:38       Автор: Игорь Мищук
Джош Тейлор / Getty Images
Джош Тейлор / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (19-3, 13 КО) объявил, что завершает профессиональную карьеру.

34-летний шотландский боксер объяснил свое решение проблемами с глазами и риском потерять зрение.

Читай также: Устроил вечеринку: названа причина позднего прибытия Дюбуа на бой с Усиком

"У меня была постоянная проблема с глазом, которая, к сожалению, заставляет меня завершить карьеру, иначе я рискую потерять зрение.

Хотя боец во мне всегда будет стремиться продолжать боксировать, я понимаю, что должен прислушаться к врачам и спасти себя от самого себя.

Конечно, это не тот способ, которым я хотел бы завршить, но я должен слушать врачей и близких", - написал боксер в Instagram.

Напомним, что в 2019 году Джош Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, а в 2021 году стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

В трех своих последних поединках шотландец потерпел поражения, уступив Теофимо Лопесу, Джеку Кэттероллу и Экову Эссуману.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик обратился к болельщикам после победы над Даниэлем Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джош Тейлор

Статьи по теме

Теофимо Лопес победил Джоша Тейлора, став чемпионом в первом полусреднем весе Теофимо Лопес победил Джоша Тейлора, став чемпионом в первом полусреднем весе
Промоутер сообщил, с кем может подраться Хэйни после боя с Ломаченко Промоутер сообщил, с кем может подраться Хэйни после боя с Ломаченко
Бой Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса официально подтвержден Бой Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса официально подтвержден
Эффектное завершение трилогии Фьюри - Уайлдер, триумф Усика и другие: лучшие бои 2021 года Эффектное завершение трилогии Фьюри - Уайлдер, триумф Усика и другие: лучшие бои 2021 года

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов, плей-офф женского Евро
просмотров

Последние новости

Бокс12:40
"Меня надули": Фьюри назвал единственного бойца, который может победить Усика
Европа12:14
"Продать сложно": в Англии объяснили, почему Зинченко может остаться в Арсенале
Европа12:10
Челси готов продать своего нападающего за сумму около 100 милилонов евро
Европа11:40
ПСЖ изменил свое предложение по Забарному
Другое11:40
Роль онлайн-казино в развитии спортивной индустрии Украины на современном этапе
Бокс11:35
Усик оценил шансы Дюбуа снова стать чемпионом
НБА11:11
"Уважайте легенду": звезда НБА оценил победу Усика над Дюбуа
Бокс10:58
"Просто избил": Известный промоутер расхвалил Усика за яркую победу над Дюбуа
Европа10:42
Президент топ-клуба Европы присоединился к переговорам по трансферу Забарного
Бокс10:18
"Глубоко разочарованы": Тренер оценил выступление Дюбуа в реванше с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK