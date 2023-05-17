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Промоутер сообщил, с кем может подраться Хэйни после боя с Ломаченко

Боб Арум рассказал о планах по поводу американского боксера.
Сегодня, 11:02
Боб Арум и Девин Хэйни / Getty Images
Боб Арум и Девин Хэйни / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о дальнейшей карьере абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.

По его словам, после боя с Василием Ломаченко американский боксер может подняться в первый полусредний вес, где ему могли бы организовать встречу в ринге с победителем поединка между Джошом Тейлором и Теофимо Лопесом.

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"Все зависит от боя с Ломаченко. Все также зависит от предложений, которые получит Хэйни, и от того, будет ли в этом смысл для нас.

Несмотря на исход поединка с Ломаченко, Девин поднимется в первый полусредний вес, и у нас будет победитель боя Джош Тейлор - Теофимо Лопес. Поэтому я думаю, что этот вариант будет привлекательным для него. Посмотрим, как оно будет", - цитирует Арума ProBox TV.

Ранее Девин Хэйни сделал однозначный прогноз на свой поединок с Василием Ломаченко.

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