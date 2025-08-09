iSport.ua
Райан Гарсия заявил о желании устроить реванш со своим последним обидчиком

Американский боксер хочет снова встретиться в ринге с Роландо Ромеро.
Сегодня, 17:12       Автор: Игорь Мищук
Гарсия уступил Ромеро / Getty Images
Гарсия уступил Ромеро / Getty Images

Американский представитель полусреднего веса Райан Гарсия поделился планами на будущее.

По словам боксера, он хотел бы устроить реванш с обладателем титула WBA Роландо Ромеро, которому уступил единогласным решением судей в своем последнем бою в мае этого года.

Читай также: "Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу

"Я очень хочу реванш с Ролли, не могу оставить все так, как есть. Хочу вернуть свое. У него был титул, а сейчас его повысили, так почему бы не побороться за звание чемпиона мира, вернуть свое и показать себя на максимуме. Я просто хочу драться с ним, когда я в своей лучшей форме, и все. Это все, что меня интересует.

Я хочу, чтобы меня победили, когда я на абсолютном пике. И если тебе это удастся - отлично. Я хочу этот реванш. Там была опция реванша, так давай его проведем", - приводит слова Гарсии Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что Роландо Ромеро повысили до полноценного чемпиона WBA в полусреднем весе.

