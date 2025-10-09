iSport.ua
Русский Українська

Промоутер Итаумы пожаловался на проблемы с поиском соперника, вспомнив Усика

Представитель британского проспекта оценил ситуацию в супертяжелом дивизионе.
9 октября, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы, пожаловался на трудности с подбором соперника для его подопечного.

Представитель боксера заявил, что во многом проблемы связаны с неопределенностью по поводу будущего всех титулов в дивизионе, которыми ныне владеет абсолютный чемпион Александр Усик.

Читай также: Промоутер Итаумы назвал дату и место его следующего боя

"За все время в боксе у меня никогда не было трудностей с тем, чтобы найти соперника для 20-летнего бойца. Никогда.

Но все из-за того, что сейчас происходит в супертяжелом весе. Александр Усик владеет всеми четырьмя поясами, и никто не знает, что он собирается делать. Будет ли он защищать титулы? Или же освободит их? Все пытаются занять выгодное положение, поэтому мы стараемся подобрать для Мозеса правильные бои в нужное время.

Один менеджер запросил 3,5 миллиона долларов за поединок с Итаумой - это просто безумие. На какой они планете живут? Но у Мозеса еще все впереди, и если он завоюет титул, соперники сами будут выстраиваться в очередь. Вот как это работает, и я предпочел бы, чтобы это была уже не чья-то, а моя проблема", - приводит слова Уоррена The Ring.

Ранее Итаума объяснил, почему не торопится проводить чемпионский бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

Статьи по теме

"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг "Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара
Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом Паркер заявил о желании сразиться с абсолютным чемпионом
IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK