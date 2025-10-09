Промоутер Итаумы пожаловался на проблемы с поиском соперника, вспомнив Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы, пожаловался на трудности с подбором соперника для его подопечного.

Представитель боксера заявил, что во многом проблемы связаны с неопределенностью по поводу будущего всех титулов в дивизионе, которыми ныне владеет абсолютный чемпион Александр Усик.

"За все время в боксе у меня никогда не было трудностей с тем, чтобы найти соперника для 20-летнего бойца. Никогда.

Но все из-за того, что сейчас происходит в супертяжелом весе. Александр Усик владеет всеми четырьмя поясами, и никто не знает, что он собирается делать. Будет ли он защищать титулы? Или же освободит их? Все пытаются занять выгодное положение, поэтому мы стараемся подобрать для Мозеса правильные бои в нужное время.

Один менеджер запросил 3,5 миллиона долларов за поединок с Итаумой - это просто безумие. На какой они планете живут? Но у Мозеса еще все впереди, и если он завоюет титул, соперники сами будут выстраиваться в очередь. Вот как это работает, и я предпочел бы, чтобы это была уже не чья-то, а моя проблема", - приводит слова Уоррена The Ring.

Ранее Итаума объяснил, почему не торопится проводить чемпионский бой.

