iSport.ua
Русский Українська

Глава Matchroom Boxing: "Махмудов может мечтать о Джошуа"

Джошуа — коммерческий король.
Вчера, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Недавно российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов заявил, что готовится к поединку с Энтони Джошуа, если победит Дэвида Аллена.

Однако генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит опроверг слова россиянина:

"Я не думаю, что Махмудов сейчас находится в списке соперников Джошуа. Думаю, что Махмудов только у себя в голове может получить бой с Энтони Джошуа. Послушайте, у Эй Джея впереди много больших поединков".
 

Добавим, что 11 октября Арсланбек Махмудов проведет бой против Дэвида Аллена.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может провести следующий бой с конголезским боксером Мартином Баколе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джоуша

Статьи по теме

Джошуа: Фьюри обнажил слабости Уайлдера Джошуа: Фьюри обнажил слабости Уайлдера
Леннокс Льюис - Джошуа: Боксируй против Фьюри Леннокс Льюис - Джошуа: Боксируй против Фьюри
Дюбуа - о возможном бое с Джошуа: Меня не волнует, кто он Дюбуа - о возможном бое с Джошуа: Меня не волнует, кто он
Хирн: Перед боем с Руисом мы нашли для Джошуа шестерых бойцов, которые напоминают мексиканца Хирн: Перед боем с Руисом мы нашли для Джошуа шестерых бойцов, которые напоминают мексиканца

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK