Кубрат Пулев защитит титул в Дубае в декабре

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Кубрат Пулев проведет бой против российского боксера Мурата Гассиева, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

Отмечается, что WBA обязала 42-летнего Пулева провести защиту своего регулярного титула против 20-летнего Мозеса Итаумы. Однако за несколько дней до этого болгарский боксер подписал контракт на поединок с Гассиевым.

Бой состоится 12 декабря в Дубае.

Breaking: Per source, although WBA on Tuesday ordered Pulev-Itauma, Pulev several days earlier signed to defend vs. the WBA No. 12-rated Murat Gassiev on Dec. 12 in Dubai for a fight that has not yet been announced. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) October 15, 2025

Напомним, ранее украинский чемпион Александр Усик уже встречался с Муратом Гассиевым — тогда Усик одержал убедительную победу.

