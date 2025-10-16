iSport.ua
Кубрат Пулев защитит титул в Дубае в декабре

Пулев сразится с Муратом Гассиевым.
Сегодня, 07:41       Автор: Валентина Чорноштан
Курбат Пулев / Getty Images
Курбат Пулев / Getty Images

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Кубрат Пулев проведет бой против российского боксера Мурата Гассиева, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

Отмечается, что WBA обязала 42-летнего Пулева провести защиту своего регулярного титула против 20-летнего Мозеса Итаумы. Однако за несколько дней до этого болгарский боксер подписал контракт на поединок с Гассиевым.

Бой состоится 12 декабря в Дубае.

Напомним, ранее украинский чемпион Александр Усик уже встречался с Муратом Гассиевым — тогда Усик одержал убедительную победу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Курбат Пулев Мурат Гассиев

