Мурат Гассиев - об Усике: "Сейчас мы находимся на разных позициях".

Летом 2018 года Александр Усик победил российского боксера, который выступает под флагом Армении, Мурата Гассиева в поединке за звание абсолютного чемпиона в крузервейте. Мурат Гассиев поделился мыслями о возможном реванше с украинцем.

На данный момент Усик лучший супертяжеловес?

Конечно, результаты говорят сами за себя. Он показал это и в тяжелом, и в супертяжелом весе — чемпионов мира всех победил. Можно его любить или не любить, любое отношение к нему может быть, но результаты говорят сами за себя.

Как с Усиком нужно действовать сейчас? Возможно, дал бы совет на своем примере 2018 года.

Очень много времени прошло с 2018 года, он стал лучше, бокс изменился, появилось много новых молодых ребят. Мне кажется, что с ним не нужно боксировать, а нужно идти в драку — многие пытались, но ни у кого не получилось. Шанс победить есть у каждого, но на сегодняшний день, по крайней мере, ни у кого это не получилось.

Веришь, что у тебя когда-нибудь будет реванш?

Не знаю. Сейчас мы находимся на разных позициях, он пока недосягаем. Сейчас делаем все возможное, чтобы подобраться к топам, к чемпионским титулам, а там уже бог рассудит.

Напомним, что 12 декабря Гассиев проведет бой против Кубрата Пулева.

