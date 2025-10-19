Хирн спрогнозировал, в каких раундах определится победитель боя Паркер - Уордли
Промоутер ответил, на кого ставит в противостоянии временных чемпионов.
Промоутер Эдди Хирн сделал прогноз на бой между обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и временным чемпионом по версии WBA Фабио Уордли.
Глава компании Matchroom Boxing считает, что новозеландский боксер должен одержать досрочную победу в этом поединке.
Читай также: "Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли
"Я думаю, что Паркер одержит досрочную победу в промежутке между восьмым и десятым раундом.
Но Уордли - хороший и очень опасный боец. Я желаю им обоим удачи. Они отличные ребята", - сказал Хирн в комментарии Pro Boxing Fans.
Напомним, что бой Паркера и Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
Ранее Уордли объяснил, почему верит в успех в бою с Паркером.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!