Хирн спрогнозировал, в каких раундах определится победитель боя Паркер - Уордли

Промоутер ответил, на кого ставит в противостоянии временных чемпионов.
Сегодня, 14:38       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер и Фабио Уордли / Getty Images
Промоутер Эдди Хирн сделал прогноз на бой между обладателем временного титула WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером и временным чемпионом по версии WBA Фабио Уордли.

Глава компании Matchroom Boxing считает, что новозеландский боксер должен одержать досрочную победу в этом поединке.

Читай также: "Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли

"Я думаю, что Паркер одержит досрочную победу в промежутке между восьмым и десятым раундом.

Но Уордли - хороший и очень опасный боец. Я желаю им обоим удачи. Они отличные ребята", - сказал Хирн в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, что бой Паркера и Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее Уордли объяснил, почему верит в успех в бою с Паркером.

