iSport.ua
Русский Українська

Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника

Британский экс-чемпион рассчитывает побыстрее снова выйти на титульный бой.
Сегодня, 15:20       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о его потенциальном сопернике.

По словам представителя британского боксера, он хотел бы, чтобы его клиент встретился в ринге с победителем боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, ведь рассчитывает, что тот уже будет владеть полноценным титулом WBO.

Читай также: Паркер назвал потенциальных соперников в случае отказа Усика

"Я буду пристально следить за боем Джозефа Паркера с Фабио Уордли, ведь думаю, что Даниэль Дюбуа может встретиться с победителем. Он намерен драться, он будет внимательно следить за этим поединком.

Если Тайсон Фьюри вернется, то Александр Усик захочет с ним подраться. Это денежный поединок для Усика, так что победитель боя Паркер - Уордли в любом случае окажется в отличном положении, ведь если Александр освободит титул, то он потенциально станет следующим чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе. Его поединок против Дюбуа будет большим", - сказал менеджер в комментарии BoxNation.

Напомним, ранее IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика, в котором Даниэль Дюбуа может встретиться с Фрэнком Санчесом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

Статьи по теме

Паркер и Уордли провели открытую тренировку и устроили битву взглядов Паркер и Уордли провели открытую тренировку и устроили битву взглядов
Усик определился со следующим соперником Усик определился со следующим соперником
Зиеш нашел новый клуб Зиеш нашел новый клуб
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны18:19
Зиеш нашел новый клуб
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
Бокс17:55
Паркер и Уордли провели открытую тренировку и устроили битву взглядов
Украина17:50
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Мендоза и Будкивский лидируют, Твердохлиб и Буяльский рядом
Украина17:27
Дебютант УПЛ забрал обе награды тура
Украина16:59
Матч чемпионата Украины по хоккею перенесли из-за последствий ракетной атаки россиян
Европа16:38
Динамо в меньшинстве обыграло шведского соперника в Юношеской лиге УЕФА
Лига Чемпионов16:05
Лига чемпионов: Реал будет противостоять Ювентусу, матчи Баварии, Ливерпуля и Челси
Лига Чемпионов15:58
"Можно было избежать": Дембеле отреагировал на удаление Забарного в матче с Байером
Бокс15:20
Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK