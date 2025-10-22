Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника

Сэм Джонс, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о его потенциальном сопернике.

По словам представителя британского боксера, он хотел бы, чтобы его клиент встретился в ринге с победителем боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли, ведь рассчитывает, что тот уже будет владеть полноценным титулом WBO.

"Я буду пристально следить за боем Джозефа Паркера с Фабио Уордли, ведь думаю, что Даниэль Дюбуа может встретиться с победителем. Он намерен драться, он будет внимательно следить за этим поединком.

Если Тайсон Фьюри вернется, то Александр Усик захочет с ним подраться. Это денежный поединок для Усика, так что победитель боя Паркер - Уордли в любом случае окажется в отличном положении, ведь если Александр освободит титул, то он потенциально станет следующим чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе. Его поединок против Дюбуа будет большим", - сказал менеджер в комментарии BoxNation.

Напомним, ранее IBF санкционировала финальный элиминатор для определения претендента для Усика, в котором Даниэль Дюбуа может встретиться с Фрэнком Санчесом.

