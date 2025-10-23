"Что ему еще делать?": Джошуа выразил уверенность, что бой с Фьюри состоится

Британский экс-чемпион не сомневается, что соотечественник вернется ради поединка с ним.

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа отреагировал на слова промоутера Тайсона Фьюри Фрэнка Уоррена, что он является наиболее вероятным соперником для его клиента, чтобы вернуться в ринг.

Британский боксер выразил уверенность в том, что его поединок с соотечественником должен состояться.

"Да, я думаю, что это произойдет. Почему бы и нет? Что ему еще делать? Он должен драться со мной", - приводит слова Джошуа talkSPORT со ссылкой на Sport1.

При этом в ответ на вопрос, станет ли их бой для "Цыганского короля" главной причиной возобновления карьеры, Эй Джей заявил: "Именно так".

