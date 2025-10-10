iSport.ua
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг

Представитель британца отметил важность финансовой составляющей поединка.
Вчера, 23:12       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о его вероятном возвращении в ринг.

По словам представителя британского боксера, наиболее очевидным соперником для его клиента мог бы стать Энтони Джошуа.

Читай также: Промоутер Джошуа рассказал, от кого будет зависеть проведение боя с Фьюри

"Очевидный вариант - Энтони Джошуа, ведь все хотели увидеть этот бой и до сих пор хотят. Это очевидный вариант.

Если быть откровенным, все сводится к деньгам. В этом суть. Для этих ребят на этом этапе карьеры и жизни все непросто. Когда становишься старше - становится сложнее. Тренировки, тяжелая работа в зале. Чтобы себя мотивировать, нужен стимул. А стимулируют профессиональных боксеров именно деньги - поэтому они и профессионалы.

Поединки с Усиком были качественными, действительно очень хорошими, и они были близкими. Что бы кто ни говорил - это были очень равные бои. Я бы с удовольствием посмотрел их снова.

Если Тайсон хочет драться, я бы очень хотел снова увидеть его в ринге. Но что бы он ни решил, главное, чтобы он был счастлив", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Отметим, ранее промоутер подтвердил планы Фьюри на возвращение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
