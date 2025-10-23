iSport.ua
Фьюри поделился мыслями о возобновлении карьеры

"Цыганский Король" доволен жизнью вне ринга.
Вчера, 22:52       Автор: Антон Федорцив
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британец Тайсон Фьюри не пылает желанием возобновлять карьеру. Бывший обладатель ряда поясов в хевивейте оценил возможность такого шага, сообщает Sky Sports.

"У меня нет причин возвращаться в бокс. Мне 37 лет, 25 из них я провел в ринге. Зачем мне возвращаться? Я дрался за деньги и титулы, но сейчас имею столько денег, что не смогу их потратить, да и титулов завоевал невероятное количество.

Стал ли я счастливее от этого? Нет. Было ли мне по душе биться за пояса? Да. Сам путь, борьба и восхождение к вершине, как правило, всегда лучше", – заявил Фьюри.

"Цыганский Король" решил уйти из бокса после второго поражения от Александра Усика. Украинец победил британского боксера в декабре 2024 года. Впервые Фьюри уступил Усику весной прошлого года, а до этого был непобедим в профессионалах.

Кстати, британец Энтони Джошуа убежден в возвращении Фьюри ради очного поединка.

