Александр Грицив - о бое Усика с Уайлдером: Команда хочет расширить свою популярность на cевероамериканский континент

Маркетинговый ход или спорт?
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский обладатель титула WBC Francophone в бриджервейте Александр Грицив рассказал, зачем Александр Усик хочет провести бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

"Думаю, что команда Александра хочет расширить свою популярность на североамериканском континенте. И бой с Уайлдером даст ему большую узнаваемость в Америке. Этот поединок поможет увеличить количество болельщиков Усика в США. За счёт этого, возможно, в будущем у него появятся ещё более выгодные и престижные предложения о проведении боёв там, в Америке.

Александр понимает, что Уайлдер в США — очень известное имя. Уверен, он его победит. И, возможно, очень легко. За счёт этого он откроет для себя двери на американский рынок. Его имя будут гораздо чаще упоминать. Он уже делает шаги в сторону этого рынка. Например, снялся в фильме с Дуэйном Джонсоном. Считаю, что это тоже маркетинговый ход. И после боя с Уайлдером, возможно, мы увидим поединок с Полом. Думаю, это вполне реально", — сказал Грицив.

Последний бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе состоялся 19 июля против Даниэля Дюбуа, тогда Усик победил британца.

Издание BoxingScene назвал лучшего боксёра года.

