iSport.ua
Русский Українська

Усик решил поздравить украинцев с Рождеством 7 января

Боксер опубликовал обращение к своим поклонникам.
Сегодня, 13:45       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обратился к поклонникам в честь Рождества, которое боксер отмечает сегодня, 7 января.

У себя в Instagram спортсмен разместил видео на фоне церкви, поздравив всех с праздником.

Читай также: "Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника

"Христос родился! Славим его! С праздником, дорогие друзья. Духовной силы всем, любви и счастья", - сказал Усик.

Отметим, что с 2023 года Украина официально празднует Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря.

В то же время Украинская православная церковь Московского патриархата, как и Российская православная церковь, продолжает отмечать Рождество в январе.

Ранее Усик сообщил, сколько боев еще собирается провести.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Промоутер рассказал, защиту какого титула Усик может провести следующей Промоутер рассказал, защиту какого титула Усик может провести следующей
"Будет несколько сюрпризов": Директор команды Усика заинтриговал заявлением о бое с Уайлдером "Будет несколько сюрпризов": Директор команды Усика заинтриговал заявлением о бое с Уайлдером
"Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним "Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним
"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника "Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Наполи, Интера, Бенфики, полуфинал Суперкубка Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Новый тренер Челси: Хочу, чтобы мы играли в скоростной, атакующий футбол
НХЛ15:54
Виннипег Джетс организовал вечер украинского наследия
Европа15:23
Звезда Барселоны пропустил тренировку перед матчем с Атлетиком
Биатлон15:00
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон14:55
Плохой прогноз погоды внес коррективы в календарь этапа Кубка мира в Оберхофе
НБА14:40
Кливленд сообщил об обновлённом сроке восстановления Макса Струса
Бокс14:33
Промоутер рассказал, защиту какого титула Усик может провести следующей
Теннис14:17
Костюк прорывается в 1/8 финала. Украинка обыграла представительницу Казахстана
Другие страны13:47
Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры
Бокс13:45
Усик решил поздравить украинцев с Рождеством 7 января
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK