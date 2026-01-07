Усик решил поздравить украинцев с Рождеством 7 января

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обратился к поклонникам в честь Рождества, которое боксер отмечает сегодня, 7 января.

У себя в Instagram спортсмен разместил видео на фоне церкви, поздравив всех с праздником.

"Христос родился! Славим его! С праздником, дорогие друзья. Духовной силы всем, любви и счастья", - сказал Усик.

Отметим, что с 2023 года Украина официально празднует Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря.

В то же время Украинская православная церковь Московского патриархата, как и Российская православная церковь, продолжает отмечать Рождество в январе.

