Карл Фроч - о бое Дэниеля против Уордли: "Дюбуа выиграет бой нокаутом"

Член Международного зала боксерской славы Карл Фроч сделал прогноз на бой Фабио Уордли против Дэниела Дюбуа.

Дюбуа выиграет бой нокаутом. Послушайте, меня бы не удивила победа Уордли. У него мощный удар. Он никогда прежде не проигрывал. Но я ставлю на то, что решающими факторами поединка станут опыт и ударная мощь Дюбуа.

Также бывший чемпион мира во втором среднем весе поделился мыслями о том, что поражения Дюбуа от Александра Усика могут повлиять на его мотивацию победить.

"Он дважды дрался с Усиком и многому научился в этих боях. Просто я считаю, что Уордли всё же не на этом уровне. Но, с другой стороны, он постоянно делает с нами одно и то же доказывает, что мы неправы", — цитирует его Big Fight Weekend.

Ранее прогноз на этот бой дал опытный супертяж Дерек Чисора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!