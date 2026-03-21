Карл Фроч - о бое Дэниеля против Уордли: "Дюбуа выиграет бой нокаутом"

Высказались о бое действующего и бывшего чемпионов хэвивейта.
Карл Фроч / Getty Images
Член Международного зала боксерской славы Карл Фроч сделал прогноз на бой Фабио Уордли против Дэниела Дюбуа.

Дюбуа выиграет бой нокаутом. Послушайте, меня бы не удивила победа Уордли. У него мощный удар. Он никогда прежде не проигрывал. Но я ставлю на то, что решающими факторами поединка станут опыт и ударная мощь Дюбуа.

Также бывший чемпион мира во втором среднем весе поделился мыслями о том, что поражения Дюбуа от Александра Усика могут повлиять на его мотивацию победить.

"Он дважды дрался с Усиком и многому научился в этих боях. Просто я считаю, что Уордли всё же не на этом уровне. Но, с другой стороны, он постоянно делает с нами одно и то же доказывает, что мы неправы", — цитирует его Big Fight Weekend.

Ранее прогноз на этот бой дал опытный супертяж Дерек Чисора.

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
