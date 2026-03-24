Фьюри включил бывшего соперника Усика в планы после Махмудова

Готов выйти на ринг с соотечественником, если бой будет организован.
Сегодня, 13:58       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри на фоне слухов о возвращении Энтони Джошуа на ринг рассказал, согласен ли он с ним сразиться.

Конечно, если это сражение можно организовать, мы сделаем это. Позвольте мне убрать Махмудова с пути - и мы проведем бой. Я остаюсь прежним. Каждый может получить возможность сражаться со мной.

Также британский боксер выразил поддержку своему соотечественнику, который пережил трудные времена.

"Здорово видеть, что Джошуа вернулся в тренировочный лагерь. Конечно, недавно у него были тяжелые времена и многое пришлось пережить. Давайте предоставим ему свободу - он может делать все, что захочет", - цитирует Тайсона Boxingscene.

Ранее Дерек Чисора оценил шансы возвращения Джошуа на ринг.

Статьи по теме

"Он давно не является непобедимым": Отец Фьюри потряс заявлением о третьем бое с Усиком "Он давно не является непобедимым": Отец Фьюри потряс заявлением о третьем бое с Усиком
Хирн развеял инсайдерскую информацию о встрече экс-чемпионов супертяжёлого веса Хирн развеял инсайдерскую информацию о встрече экс-чемпионов супертяжёлого веса
"Мы не торопимся": Промоутер Джошуа отреагировал на информацию о договоренности с Фьюри "Мы не торопимся": Промоутер Джошуа отреагировал на информацию о договоренности с Фьюри
Фьюри и Джошуа договорились о бое Фьюри и Джошуа договорились о бое

Шульга набрал первые очки в НБА
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Европа14:57
Игроки Реала приняли решения касательно будущего тренера команды
Европа14:34
Экс-президент Барсы рассказал, имел ли Месси влияние на кадровые решения
Бокс13:58
Фьюри включил бывшего соперника Усика в планы после Махмудова
НБА13:34
Звезда Лейкерс впервые с 2010 года ушёл на перерыв без очков
Европа12:59
Атлетик Бильбао ищет нового тренера
Бокс12:34
Джейк Пол рвётся в хэвивейт
НБА12:03
Тренер Голден Стейт назвал условия, после которых Карри выйдет на площадку
Европа11:37
Фернандес разочарован увольнением тренера и рассматривает смену команды
Бокс11:02
Дерек Чисора оценил шансы возвращения Джошуа на ринг
Европа10:21
Мбаппе рассказал о восстановлении после травмы колена
