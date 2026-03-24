Фьюри включил бывшего соперника Усика в планы после Махмудова

Готов выйти на ринг с соотечественником, если бой будет организован.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри на фоне слухов о возвращении Энтони Джошуа на ринг рассказал, согласен ли он с ним сразиться.

Конечно, если это сражение можно организовать, мы сделаем это. Позвольте мне убрать Махмудова с пути - и мы проведем бой. Я остаюсь прежним. Каждый может получить возможность сражаться со мной.

Также британский боксер выразил поддержку своему соотечественнику, который пережил трудные времена.

"Здорово видеть, что Джошуа вернулся в тренировочный лагерь. Конечно, недавно у него были тяжелые времена и многое пришлось пережить. Давайте предоставим ему свободу - он может делать все, что захочет", - цитирует Тайсона Boxingscene.

