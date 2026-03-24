"Очень ценю, что он приехал": Усик объяснил, почему пригласил Джошуа в Украину

Украинский боксер рассказал о визите британца.
Сегодня, 20:48       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о приезде в Украину Энтони Джошуа.

Украинский боксер отметил, что хотел познакомить британца со своей страной и показать, через что приходится проходить украинцам во время войны с россиянами.

"Я хотел показать Энтони мою национальную еду, мою культуру, украинскую музыку - все. Я хотел, чтобы он почувствовал мою энергию и увидел важные для меня места. Например, Майдан сейчас словно мемориал. И здесь дело касается не только украинцев, но и людей, которые помогали Украине и защищали ее: британцев, европейцев, американцев, австралийцев, всего мира.

Когда мы говорим с Энтони, я рассказываю ему о молодых ребятах, рожденных в 2000-е годы, которые проходят через все это. Ты слышишь ночные бомбардировки, здесь случаются разные происшествия - и ты понимаешь, насколько все серьезно. Он сказал: "Боже мой, это большая проблема". Я ответил: "Да, брат, это большая проблема".

Я очень ценю, что он приехал сюда. Для меня он словно брат. Не мой конкурент, соперник, а мой партнер и брат. Теперь ему нравится украинская еда, особенно борщ", - сказал Усик в комментарии Daily Mail Boxing.

Ранее Джошуа оценил свое пребывание в Украине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

