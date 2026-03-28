Чемпион мира по версии WBO рассказал, с кем хотел бы подраться - с Усиком или Итаумой
Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли ответил на вопрос, с кем бы он вышел на ринг, с юным Мозесом Итаумой или с гегемоном дивизиона Александром Усиком.
"Прямо сейчас мы с Мозесом не конкуренты. У нас разные пути: я работаю над тем, чтобы собрать больше поясов, а он стремится завоевать свой первый титул. То есть пока что у нас разные траектории. Сейчас мы с ним в одной команде. Сейчас мы друзья", - сказал Уордли.
"Я предпочёл бы бой с Усиком. Я хочу встречаться с такими оппонентами, как Усик, как Тайсон Фьюри, который возвращается в бокс, или как Энтони Джошуа. Мы с Мозесом на разных уровнях. Так же, как он смотрит на бойцов с титулами, я оцениваю бойцов, которые давно держатся на этом уровне типа Усика", - объяснил Уордли в интервью Eze Talks Sports.
Напомним, что в ночь на 28 марта Итаума выйдет на ринг против Джермайна Франклина, а ближайший бой Усика запланирован на май против кикбоксера Рико Верховена.
