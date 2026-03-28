iSport.ua
Русский Українська

Чемпион мира по версии WBO рассказал, с кем хотел бы подраться - с Усиком или Итаумой

Также о разнице между собой и Мозесом.
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли ответил на вопрос, с кем бы он вышел на ринг, с юным Мозесом Итаумой или с гегемоном дивизиона Александром Усиком.

"Прямо сейчас мы с Мозесом не конкуренты. У нас разные пути: я работаю над тем, чтобы собрать больше поясов, а он стремится завоевать свой первый титул. То есть пока что у нас разные траектории. Сейчас мы с ним в одной команде. Сейчас мы друзья", - сказал Уордли.

"Я предпочёл бы бой с Усиком. Я хочу встречаться с такими оппонентами, как Усик, как Тайсон Фьюри, который возвращается в бокс, или как Энтони Джошуа. Мы с Мозесом на разных уровнях. Так же, как он смотрит на бойцов с титулами, я оцениваю бойцов, которые давно держатся на этом уровне типа Усика", - объяснил Уордли в интервью Eze Talks Sports.

Напомним, что в ночь на 28 марта Итаума выйдет на ринг против Джермайна Франклина, а ближайший бой Усика запланирован на май против кикбоксера Рико Верховена.

К слову, Уайт отреагировал на слухи о возможном реванше с Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фабио Уордли Мозес Итаума

Последние новости

Европа14:52
Барселона не будет идти ва-банк ради форварда Атлетико
НБА14:23
Главный тренер Голден Стейт высказался о сроках возвращения Карри
Бокс13:53
Чемпион мира по версии WBO рассказал, с кем хотел бы подраться - с Усиком или Итаумой
Формула 113:30
Хэмилтон отмечает проблемы с управлением на Сузуке
Европа12:51
Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне
НБА12:21
Дончич повторяет достижения Джордана, став рекордсменом Лейкерс
ММА11:54
Ярослав Амосов проведёт второй бой в UFC
Европа11:26
Алекс Бальде может продолжить карьеру в Англии
Другие страны11:05
Клуб МЛС опроверг слухи о подписании Мохамеда Салаха
Формула 110:31
Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK