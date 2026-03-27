Уайт отреагировал на слухи о возможном реванше с Джошуа

Британский представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт прокомментировал информацию о возможном реванше с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

По словам британского боксера, если ему предложат этот поединок, он бы с удовольствием вышел в ринг против соотечественника.

"Я бы с удовольствием провел этот поединок. У нас с Эй Джеем есть общая история - мы всегда выдаем хороший бой. Победа, поражение или ничья - это всегда будет зрелищно. Но посмотрим.

Конечно, он бы предпочел драться с Тайсоном Фьюри, а не со мной, это очевидно. Учитывая то, на каком этапе карьеры мы находимся, у нас, вероятно, осталось не так много боев в запасе.

Он бы предпочел Фьюри, а не меня, но если мне предложат бой, я его приму. Я хочу драться с лучшими - это то, что я делал всю свою карьеру, и я буду продолжать это делать до того дня, пока не завершу карьеру", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Реванш Джошуа и Уайта мог состояться в августе 2023 года, однако сорвался после того, как Диллиан провалил тест на допинг.

Джошуа и Уайт дрались уже дважды. В 2008 году Диллиан одолел соперника на любительском уровне, а в 2015 году Энтони одержал победу нокаутом на профессиональном ринге.

Ранее промоутер Джошуа прокомментировал информацию о договоренности с Тайсоном Фьюри.

