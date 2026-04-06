Уордли назвал потенциального соперника в случае отказа Усика

Британец выбрал альтернативу украинскому чемпиону.
Сегодня, 16:48       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился своими планами на будущее.

По словам британского боксера, после ближайшего боя против Даниэля Дюбуа приоритетом для него остается Александр Усик, но если этот поединок организовать не удастся, он хотел бы встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером.

"Рассматриваю ли я возможность боя с Уайлдером? Да, рассматриваю. Послушайте, мой приоритет номер один - Даниэль Дюбуа. После него - Александр Усик.

Однако если этот бой по какой-то причине не удастся организовать, тогда целью номер три для меня станет Деонтей Уайлдер", - сказал Уордли в комментарии The Ring.

Напомним, что свой ближайший бой против Дюбуа Уордли проведет 9 мая на арене Co-Op Live в Манчестере.

Ранее промоутер высказался о вероятности боев Энтони Джошуа с Фабио Уордли и Мозесом Итаумой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Фабио Уордли

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

Уордли назвал потенциального соперника в случае отказа Усика
