Уордли назвал потенциального соперника в случае отказа Усика

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли поделился своими планами на будущее.

По словам британского боксера, после ближайшего боя против Даниэля Дюбуа приоритетом для него остается Александр Усик, но если этот поединок организовать не удастся, он хотел бы встретиться в ринге с Деонтеем Уайлдером.

"Рассматриваю ли я возможность боя с Уайлдером? Да, рассматриваю. Послушайте, мой приоритет номер один - Даниэль Дюбуа. После него - Александр Усик.

Однако если этот бой по какой-то причине не удастся организовать, тогда целью номер три для меня станет Деонтей Уайлдер", - сказал Уордли в комментарии The Ring.

Напомним, что свой ближайший бой против Дюбуа Уордли проведет 9 мая на арене Co-Op Live в Манчестере.

