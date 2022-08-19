Беринчик: Джошуа нужно порвать за всю неньку Украину

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Украинский чемпион WBO International Денис Беринчик (16-0, 9 КО) поделился мнением о реванше боксеров.

По словам Дениса, Александр должен одержать победу в бою.

"Усик поехал, и думаю, что сейчас наш казачок должен делать красивые тапки. Не то чтобы Джошуа получил, а его надо порвать за всю неньку Украину".

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Не исключено, что Усик в своей лучшей форме. Он очень давно в тренировочном процессе. Думаю, когда они захотели реванш, он с первого дня в теме. Я уверен, что долго он не отдыхал, тренировался постоянно, пахал", - сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу Parimatch Ukraine.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее сообщалось, что украинский боксер провел тренировку вместе с Холифилдом.