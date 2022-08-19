Редкач поставил большую сумму на победу Джошуа в реванше с Усиком

Украинский боксер Иван Редкач высказался о реванше между чемпионом мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа.

В преддверии поединка Редкач грозился, что поставит на победу британца. Спустя день Иван заявил, что сделал ставку на победу Джошуа, поставив 70 тысяч долларов. Примечательно, что немного позже он хотел отменить ее.

Читай также: "Я не люблю пи**унов": Редкач высмеял образ Усика перед реваншем с Джошуа

"Я поставил ставку 70 тысяч долларов на победу Джошуа. Это еще те деньги, которые я поднял на бое Лопес - Лома. Я был уверен в Антоне, но посмотрел, как Юсик ловит монетки и передумал, вернулся в гостиницу к окошку спросить: "А можно отменить мою ставку?", на что мне сказали, что это невозможно. Мне п****ц", - написал Редкач в Twitter.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее украинский боксер Денис Беринчик поделился ожиданиями от поединка боксеров.