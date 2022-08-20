Ломаченко поддержал Усика перед реваншем с Джошуа

Боксер обратился к своему другу перед повторным боем с британцем.

В субботу, 20 августа, обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Перед боем экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поддержал украинского боксера, пожелав ему удачи в будущем поединке.

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"С богом, дорогой", - написал Ломаченко в Instagram.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.