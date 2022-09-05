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Беринчик: Когда началась полномасштабная война, думал, что моей карьере конец

Украинский боксер поделился мыслями о российском вторжении.
Сегодня, 19:38
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk
Денис Беринчик / instagram.com/berinchyk
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Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик рассказал, как отреагировал на полномасштабное российское вторжение в Украину.

Украинский боксер с начала боевых действий пребывал в рядах территориальной обороны, но в середине лета вернулся к тренировкам.

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"Представьте, что вы общаетесь и шутите с друзьями, а потом внезапно умолкаете. Вы не можете сказать и слова, потому что шокированы картиной, которую видите. Каждый дом, каждая улица, каждый двор опустошены минометами и бомбами. Город разрушен до нуля.

Когда началась полномасштабная война, думал, что моей боксерской карьере конец. Я должен был защищать суверенитет Украины и свои права. У меня только одна Родина, мы никого сюда не приглашали, это наш дом", - приводит слова Беринчика The Times.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик 22 октября проведет бой с обладателем титула Европейского боксерского союза (EBU) Иваном Менди из Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик война с россией
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