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"Ничего личного": Головкин оценил предстоящий третий поединок с Альваресом

Казахстанский боксер рассказал, как относится к бою против мексиканца.
Вчера, 23:54
Сауль Альварес и Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес и Геннадий Головкин / Getty Images
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Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин высказался по поводу будущего третьего боя против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса.

"Для меня это не личное. В этом нет ничего личного. Когда есть личное, ты сравниваешь себя со своим оппонентом, кто из вас лучше или хуже, то есть хочешь прежде всего доказать себе.

У меня этого нет. Это простой, очередной бой. Да, с ярким боксером с громким именем, что, в принципе, меня радует. А что-то говорить о личном. Не столь он интересен, чтобы этот бой был личным.

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Опять же, то же его последнее сражение с Биволом. Как можно сказать, что этот поединок, который он проиграл, был личным? Там ничего личного нет. Там был просто бокс.

Для меня это просто бизнес, бокс. Это очередной поединок, это то, чем я сейчас занимаюсь. Переходить на личное - это слишком", - сказал Головкин в комментарии YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas.

Напомним, что третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее Геннадий Головкин также сделал прогноз на свой третий бой против Сауля Альвареса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Геннадий Головкин
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