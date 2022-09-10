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Хэйни рассказал, с кем может подраться после реванша с Камбососом

Абсолютный чемпион поделился планами на будущее.
Сегодня, 16:36
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни заявил, что после реванша с Джорджем Камбососом не против встретиться в ринге с Джервонтой Дэвисом, владеющим поясом WBA Regular.

"Потребность этого поединка нарастала годами. Если Дэвис хочет драться, то в этом нет проблем, ведь он фальшивый чемпион. Он владеет поясом Микки Мауса.

Он говорит, будто я уклоняюсь. Но если это так, так пусть обратится к президенту WBA и его сделают обязательным претендентом. В этом нет проблем.

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Сейчас я сосредоточен на Камбососе, это соперник, на которого нельзя смотреть сквозь пальцы. Конечно, с Джервонтой это крупный бой, но Дэвис готов сделать что угодно, только чтобы не драться. Я говорил неоднократно, что мы можем организовать этот бой, главное, чтобы Дэвис захотел", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что реванш между Девином Хэйни и Джорджем Камбососом состоится 15 октября в австралийском Мельбурне.

Ранее промоутер Боб Арум заявлял, что в случае успеха Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом он хотел бы устроить поединок украинца с победителем реванша Хэйни - Камбосос.

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