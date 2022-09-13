iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Головкин: Я рад, что Альварес не стал ждать момента, когда мне исполнится 50

Казахстанец рассказал о своем желании провести третий бой против титулованного соперника.
Сегодня, 07:22
Геннадий Головкин / Getty Images
Геннадий Головкин / Getty Images
0 0 0

Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин поделился мнением по поводу предстоящего третьего боя с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом.

По словам казахстанца, трилогия имеет огромное значение для боксерского мира.

"Бой важен для спорта. Конечно, трилогия - самое большое событие в боксе. Благодаря этому бокс развивается. Трилогии имеют историческое значение, и я рад быть частью одной из них. Это означает, что первые два боя были настолько хороши, что болельщики захотели увидеть еще одно наше противостояние".

Читай также: "Сделаю все для этого": Альварес назвал свою задачу на третий бой с Головкиным

Головкин высказался о сроках проведения трилогии, отметив свой возраст.

"Я пошел на многие уступки, чтобы бой состоялся. Я хотел третьего поединка. Я никогда не отказался бы от чемпионского пояса и не перешел в другую весовую категорию, чтобы избежать соперника. Четыре года с момента нашего прошлого боя, это долгий срок, но я рад, что Канело не стал ждать, пока мне исполнится 50 лет, чтобы согласиться еще раз подраться со мной. Просто некоторое время казалось, что так оно и будет", - приводит слова Головкина Ring News 24.

Напомним, третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Канело и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее сообщалось, что Головкин сделал оптимистичный прогноз на бой с Альваресом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Геннадий Головкин
0 0 0

Статьи по теме

"У Фьюри есть все": Альварес рассказал, в чем британец превосходит Усика "У Фьюри есть все": Альварес рассказал, в чем британец превосходит Усика
"Сделаю все для этого": Альварес назвал свою задачу на третий бой с Головкиным "Сделаю все для этого": Альварес назвал свою задачу на третий бой с Головкиным
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Эмполи - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии Эмполи - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Бокс07:22
Головкин: Я рад, что Альварес не стал ждать момента, когда мне исполнится 50
Европа00:55
Эмполи - Рома 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Сборные00:31
"Должны были быть в четвертьфинале": Тренер сборной Украины подвел итоги Евробаскета
Вчера, 23:58
Европа23:58
Рома одержала непростую выездную победу над Эмполи в чемпионате
Бокс23:27
Ломаченко: Я гордо несу флаг Украины всегда, когда выхожу в ринг
Олимпийские виды22:53
Украинец Фильчаков завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе
Европа22:18
УЕФА может наказать Боснию и Герцеговину, если матч с россиянами состоится
Бокс21:35
Бой Ломаченко - Ортис официально утвержден
Бокс20:58
"У Фьюри есть все": Альварес рассказал, в чем британец превосходит Усика
Европа20:25
АПЛ перенесла матч Челси - Ливерпуль и еще два поединка на неопределенный срок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK