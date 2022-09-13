Головкин: Я рад, что Альварес не стал ждать момента, когда мне исполнится 50

Обладатель титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин поделился мнением по поводу предстоящего третьего боя с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом.

По словам казахстанца, трилогия имеет огромное значение для боксерского мира.

"Бой важен для спорта. Конечно, трилогия - самое большое событие в боксе. Благодаря этому бокс развивается. Трилогии имеют историческое значение, и я рад быть частью одной из них. Это означает, что первые два боя были настолько хороши, что болельщики захотели увидеть еще одно наше противостояние".

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Головкин высказался о сроках проведения трилогии, отметив свой возраст.

"Я пошел на многие уступки, чтобы бой состоялся. Я хотел третьего поединка. Я никогда не отказался бы от чемпионского пояса и не перешел в другую весовую категорию, чтобы избежать соперника. Четыре года с момента нашего прошлого боя, это долгий срок, но я рад, что Канело не стал ждать, пока мне исполнится 50 лет, чтобы согласиться еще раз подраться со мной. Просто некоторое время казалось, что так оно и будет", - приводит слова Головкина Ring News 24.

Напомним, третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Первый поединок между Канело и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее сообщалось, что Головкин сделал оптимистичный прогноз на бой с Альваресом.