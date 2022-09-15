iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Сауль Альварес назвал лучшего бойца в мире

Мексиканец высокого мнения о себе.
Сегодня, 13:58
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
0 0 0

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

По словам мексиканца, сейчас их ожидает самый главный бой в трилогии.

"Из нашего соперничества с Головкиным это будет самый важный бой. Мой соперник думает, будто этот поединок станет последним в карьере, делает его еще опасней".

Альварес заявил, что сделает все для победы над Головкиным.

"Я оставлю все в ринге ради победы. Конечно, я на каждый бой иду за победой и этот не исключение. Наше противостояние личное для меня, поэтому я постараюсь выжать из себя больше 100 процентов. Начиная с первого раунда, я буду стремиться нокаутировать его".

Читай также: Альварес - Головкин: где смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Мексиканский боксер также назвал лучшего бойца в мире.

"Я счастлив участвовать в этом бою, ведь все фанаты хотят его видеть. Я лучший боец в мире, потому что никто не делает то, что делаю я. Никто не рискует так, как я", - приводит слова Альвареса Boxing 247.

Напомним, третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). 

Ранее сообщалось, что Головкин не собирается завершать боксерскую карьеру после боя с Канело.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Геннадий Головкин трилогия
0 0 0

Статьи по теме

Уайлдер анонсировал четвертый бой с Фьюри Уайлдер анонсировал четвертый бой с Фьюри
Альварес - Головкин: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира Альварес - Головкин: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Аполлон - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций Аполлон - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов
Шахтер - Селтик 1:1 Обзор матч и видео голов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Лига конференций15:30
Аполлон - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций
ММА15:12
Бои без правил: расписание боев и турниров
Сборные14:55
Евробаскет-2022: Франция вышла в полуфинал, Польша выбила Словению
Европа14:44
Сборная Португалии презентовала форму, в которой сыграет на ЧМ-2022
Европа14:35
К поездке в Молдову готов: Роналду в ярких очках позировал перед игрой в Лиге Европы
ММА14:16
Хукер: Думаю, Фергюсон может провести еще много интересных боев
Бокс13:58
Сауль Альварес назвал лучшего бойца в мире
Европа13:48
Анчелотти готов порвать свою тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов за сезон
Бокс13:35
Уайлдер анонсировал четвертый бой с Фьюри
Европа13:19
Реал показал свой лучший старт сезона за 54 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK