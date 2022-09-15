Сауль Альварес назвал лучшего бойца в мире

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным.

По словам мексиканца, сейчас их ожидает самый главный бой в трилогии.

"Из нашего соперничества с Головкиным это будет самый важный бой. Мой соперник думает, будто этот поединок станет последним в карьере, делает его еще опасней".

Альварес заявил, что сделает все для победы над Головкиным.

"Я оставлю все в ринге ради победы. Конечно, я на каждый бой иду за победой и этот не исключение. Наше противостояние личное для меня, поэтому я постараюсь выжать из себя больше 100 процентов. Начиная с первого раунда, я буду стремиться нокаутировать его".

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Мексиканский боксер также назвал лучшего бойца в мире.

"Я счастлив участвовать в этом бою, ведь все фанаты хотят его видеть. Я лучший боец в мире, потому что никто не делает то, что делаю я. Никто не рискует так, как я", - приводит слова Альвареса Boxing 247.

Напомним, третий бой Альварес - Головкин состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

Ранее сообщалось, что Головкин не собирается завершать боксерскую карьеру после боя с Канело.