Хто стане королем трилогії: анонс та прогноз на бій Альварес - Головкін

У ніч з 17 на 18 вересня абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес битиметься з володарем титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадієм Головкіним.

Третій бій мексиканського та казахстанського боксерів відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США). На коні поєдинку стоятимуть чотири пояси Канело у другій середній вазі.

Боксери спробують виявити найкращого у своєму протистоянні. ISPORT.ua анонсує титульній поєдинок Альвареса та Головкіна.

Перший бій Альвареса та Головкіна

Вперше боксере зустрілись в ринзі в 2017 року. На кону бою стояли титули WBA super, IBO, WBC, IBF та The Ring. Казахстанець був зіркою дивізіону, а ось мексиканець набирав оберти, щоб стати найкращим.

Тому не дивно, що з перших секунд поєдинку Головкін діяв першим номером, а мексиканець зосередився на захисті та контратаках. Перша половина пройшла під домінацією досвідченого Геннадія, який тільки і змушував суперника відступати.

Альварес увімкнувся лише після середини бою. Так, він більше бив, більше атакував, але Головкін не поступався та продовжував домінувати по рингу. В чемпіонських раундах казахстанець більше і більше тиснув на Канело, змушуючи того відступати.

Сильних та доленосних ударів боксери не наносили, але перевага була на стороні Геннадія. Як він здивувався, коли почув рішення суддів – нічия. Справа в тому, що один із суддів нарахував перемогу Канело з величезним рахунком – 118:110 (напевно, сам мексиканець здивувався). Інший суддя віддав перемогу Головкіну – 115:113, а ось третій вирішив, що була нічия – 114:114. Тому боксери залишились зі своїми титулами та відразу заявили, що проведуть реванш.

Другий бій Альвареса та Головкіна

Рівно через рік боксери провели свій другий поєдинок, який мав свого переможця, але не будемо поспішати.

В реванші тактика мексиканця змінилась: він почав діяти агресивніше з перших раундів, що кардинально відрізнялось від того, що було в перший раз. Казахстанець, навпаки, продовжувати діяти першим номером (намагався точно), але зустрічав супротив. Ще однією різницею в реванші стало те, що боксери почали попадати дуже сильно, проводячи різні атаки та удари. Тому вже на початку у них почали з’являтися синці.

Альварес та Головкін проводили багато раундів, які були майже рівними, лише по деяким нюансам перевага переважала з одного на іншого. Тому не дивно, що в ринзі був обмін ударами, домінуванням та ролями: то Генадій атакує, то вже Альварес.

В останньому раунді боксери віддали все, що могли: відкритий бокс, який дуже сподобався глядачам. А ось результати сподобались не всім – переміг Альварес більшістю голосів (114:114, 115:113, 115:113).

Альварес - переміг, але Головкін, експерти та фанати вважають, що рішення суддів знову несправедливе. Дійсно, якщо порівняти перший бій та другий, то Альварес значно краще виступив у другому (тоді точно повинно бути 118:110, а не 115:113), але варто сказали, що і Головкін виглядав гідно.

Останній бой Альвареса

В 2022 році Канело вирішив спробувати підкорити напівважкий дивізіон. Мексиканець кинув виклик росіянину Дмитру Біволу. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією WBA.

Чемпіон в чотирьох дивізіонах вважав, що зможе підкорити ще одну вагу, але всі його мрії були розбиті в бою с Біволом. Дмитро протягом всього поєдинку домінував, наносив потужні удари. Сауль відповідав своїми атаками, але вони значно поступались рівню суперника.

Звичайно, мексиканець показував свої навики та можливості, але фізично поступався супернику. Він стояв біля канатів, не діяв у звичайній манері. Бівол, який ніколи не програвав, точно знав що робити з опонентом.

Тому йому вдалось перемогти одноголосним рішенням суддів: 115:113, 115:113, 115:113. Майже ні у кого не виникло сумнівів, що перемога Дмитра справедлива.

Були розмови про реванш, але Альварес вибрав трилогію з Головкіним, тому, напевно, другий поєдинок Канело та Бівола ми не скоро побачимо.

Останній бой Головкіна

В квітні 2022 року Головкін провів поєдинок в рамках середньої ваги, де його суперником був японець Рота Мурату. На кону дуелі був титули чемпіона світу за версіями IBF (2-й захист Головкіна) та WBA Super (1-й захист Мурати) у середній вазі.

Японський боксер розпочав поєдинок дуже активно, намагаючись створити проблеми супернику ще в перших раундах. Йому це вдалось, але вдалось лише частково.

Вже в середині бою Головкін повністю домінував в ринзі, майже не даючи Мураті шансів. Все завершилось тим, що Геннадій в дев’ятому раунді нокаутував суперника, об’єднавши титули в дивізіоні.

Слова боксерів

Сауль Альварес:

"Оформити нокаут – моя мета в цьому бою, але я буду зосереджений. Якщо нокаут прийде, то добре. Якщо ні – битимуся 12 раундів.

Я сконцентрований на тому, щоб не зробити ті ж помилки, але я люблю бокс так сильно, як завжди. Звичайно, мені трохи довелося скинути м'язову масу, але в другій середній вазі я почуваюся найкраще. Головкін той самий боксер: він сильний, приймає удари і важко б'є".

Геннадій Головкін:

"Я почуваюся краще, ніж зазвичай. Мені спокійно, комфортно і я не відчуваю стресу. Звичайно, маю свій план на бій, стратегію, але не тільки боксер вирішує, як проходитиме поєдинок.

Побачимо, що запропоyує мій суперник. Я готовий до всього. Якщо він хоче битися на ближній дистанції, я це зроблю. Якщо він хоче битися на дальній дистанції, значить так воно і буде. Я готовий до всього, і вболівальники це побачать. Я навіть не виключаю своєї перемоги нокаутом".

Файт-кард вечора в Лас-Вегасі

Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) - Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у 2-й середній вазі (до 76,2 кг)

Джессі Родрігес (16-0, 11 KO) - Ісраель Гонсалес (28-4-1, 11 KO)

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC у 2-й найлегшій вазі (до 52,2 кг)

Алі Ахмедов (18-1, 14 KO) - Габріель Росадо (26-15-1, 15 KO)

Бій за вакантний титул чемпіона Північної Америки за версією IBF у 2-й середній вазі (до 76,2 кг)

Остін Вільямс (11-0, 9 KO) - Кірон Конвей (17-2-1, 3 KO)

Бій за вакантний титул чемпіона за версією WBA International у середній вазі (до 72,6 кг)

Дієго Пачеко (15-0, 12 KO) - Енріке Колласо (16-2-1, 11 КО)

Бій за вакантний титул чемпіона США за версією WBC у 2-й середній вазі (до 76,2 кг)

Марк Кастро (7-0, 5 KO) - Кевін Монтіель (6-1-2, 3 КО)

Чого чекати від бою

Трилогія – це завжди цікаво, це щось особливе, а протистояння Альвареса та Головкіна – дуже особливе. Боксери мають власну історію, яка так і не дає відповіді, хто з них найкращий.

Канело програв в останньому бою, але дуже сумніваюсь, що ця поразка на нього вплине якось погано. Так, неприємно, ну і що? Він чемпіон у чотирьох дивізіонах, а тому йому не потрібно щось доказувати фанатам.

Головкін – 40-річний боксер, який зробив легендарну кар’єру. Так, він зараз виступає проти чемпіонів, але робить не так видовищно, як раніше. Тому зараз в нього шанс завершити кар’єру тріумфально.

Альварес – один із найкращих боксерів у світі, але всі ці титули відходять на другий план, коли він б’ється з Головкіним. Тут особлива історія, яка матиме особливий кінець.

Геннадій готовий пройти всі 12 раундів, але готовий він зробити це на одному рівні? Дуже сумнівно. В перших поєдинках він не поступався нічим Канело, але пройшло чотири роки з другого їх поєдинку. Професійного зросту у нього не має, хоч і перемагає.

Тому в реванші очікую більше домінування від Канело, хоч і Головкін буде нав’язувати боротьбу: десь буде рівний бій, десь кращим Альварес, десь кращим Геннадій. Але, враховуючи всю дистанцію, то переможе Альварес. Потенційний нокаут? Сумнівно, але якщо він станеться, то вже в чемпіонських раундах.

Дмитро Данець, ISPORT.ua