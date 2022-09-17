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Альварес - Головкин: стали известны гонорары боксеров

Мексиканский боксер заработает в два раза больше соперника.
Сегодня, 13:50
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
Сауль Альварес - Геннадий Головкин / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес проведет поединок против обладателя титулов IBF и WBA в среднем дивизионе Геннадия Головкина.

Как стало известно The Mirror, мексиканский боксер заработает за поединок 45 миллионов долларов. Казахстанский боксер получит 20 миллионов долларов.

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Отмечается, что итоговая выплата для бойцов может увеличиться после учета бонусов за продажу pay-per-view и билетов.

Напомним, что третий бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина состоится в ночь с 17-го на 18 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что боксеры провели финальную битву взглядов накануне поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс гонорары Сауль Альварес Геннадий Головкин
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