Альварес - Головкин: видео финальной битвы взглядов

В ночь с 17 на 18 сентября абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес будет драться с обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.

Третий бой мексиканского и казахстанского боксеров состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). На кону поединка будут стоять четыре пояса Канело во втором среднем весе.

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Накануне боя Альварес и Головкин провели традиционную дуэль взглядов. Боксеры в последний раз встретились перед боем. Мексиканец и казахстанец вели себя достойно, не показывая свои слабости.

THE FINAL FACE OFF 👀@Canelo 😤 @GGGBoxing



All the 168lbs Super-Middleweight World Titles go up in the air tomorrow night live on @DAZNBoxing PPV!#CaneloGGG3 pic.twitter.com/hycZNyTaZW — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 16, 2022

Напомним, что первый поединок между Альваресом и Головкиным прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. В сентябре 2018 года мексиканец одержал победу раздельным решением судей во втором бою.

Ранее сообщалось, что Головкин перевесил Альвареса на церемонии взвешивания.