Вольфсбург - Боруссия Дортмунд: Обзор и результат матча Кубка Германии 29.10.2024
В рамках 1/16 финала Кубка Германии Вольфсбург на своем поле встретился с проблемной из-за травм многих игроков Боруссией Дортмунд.
В первом тайме команды почти не атаковали ворота друг друга. Зато зрители увидели невероятное большое количество борьбы в центре поля и фолов.
Эта тенденция продолжалась и во втором тайме, поэтому, фанаты обоих коллективов не стали свидетелями ни одного забитого гола, зато стали свидетелями еще 30 минуты футбола в исполнении своих любимцев.
А вот, до серии пенальти команды не доиграли, ведь на 118-ой минуте Йонас Винд, который появился на поле по ходу встречи принес победу хозяевам.
Статистика матча Кубка Германии Вольфсбург - Боруссия Дортмунд
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1:0
Гол: Винд, 117
Удары: 13 - 10
Удары в створ ворот: 4 - 4
Владение мячом: 42% - 58%
Фолы: 22 - 18
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