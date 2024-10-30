Вольфсбург - Боруссия Дортмунд: Обзор и результат матча Кубка Германии 29.10.2024

Команды не смогли забить ни одного гола на двоих за 120 минут.

В рамках 1/16 финала Кубка Германии Вольфсбург на своем поле встретился с проблемной из-за травм многих игроков Боруссией Дортмунд.

В первом тайме команды почти не атаковали ворота друг друга. Зато зрители увидели невероятное большое количество борьбы в центре поля и фолов.

Эта тенденция продолжалась и во втором тайме, поэтому, фанаты обоих коллективов не стали свидетелями ни одного забитого гола, зато стали свидетелями еще 30 минуты футбола в исполнении своих любимцев.

А вот, до серии пенальти команды не доиграли, ведь на 118-ой минуте Йонас Винд, который появился на поле по ходу встречи принес победу хозяевам.

Статистика матча Кубка Германии Вольфсбург - Боруссия Дортмунд

Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1:0

Гол: Винд, 117

Удары: 13 - 10

Удары в створ ворот: 4 - 4

Владение мячом: 42% - 58%

Фолы: 22 - 18

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