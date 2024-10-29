Звезда азиатского футбола затроллил Мбаппе

В рамках матча катарской Лиги звезд Аль-Садд победил Аль-Вакру.

Один из голов в этом поединке забил лидер Аль-Садда и местной сборной Акрам Афиф.

Афиф после забитого мяча решил затроллить форварда сборной Франции и мадридского Реала Килиана Мбаппе.

Акрам повторил празднование Мбаппе, но не то, которым француз чаще всего празднует забитые мячи, а то, которое он сделал в Эль-Класико, перебросив голкипера, после чего оказалось, что его гол отменят из-за положения вне игры.

Звичне святкування Мбаппе / Источник: Getty Images

Отметим, что всего в матче против Барселоны Килиан попал в 8 положений вне игры.

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