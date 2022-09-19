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Стало известно, почему Альварес не хочет проводить бой с Бенавидесом

Мексиканец хочет иметь достойного соперника.
Сегодня, 11:11
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился мнением о возможном поединке с Дэвидом Бенавидесом.

По словам чемпиона, он сейчас не хочет выходить в ринг с Дэвидом, ведь тот ничего не добился в карьере. 

"Я не знаю. Все может случиться. Когда я что-то говорю, в СМИ все перекручивают и подставляют мои слова как хотят. Когда я говорю, что не хочу драться с мексиканцами, это потому, что представляю Мексику. Но мне все равно, кто станет моим соперником. Я буду драться с кем угодно".

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"Как вы думаете, я не буду драться с Бенавидесом только по тому, что у него мексиканские корни? Я слышу, как его отец говорит много дерьма. Посмотрите, чего добился Бенавидес. Совершенно ничего. Единственный чемпион в его послужном списке - это Энтони Диррелл. Послушайте, не унижайте меня этим вопросом. Больше никаких вопросов, потому что я зол и устал", - приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Альваресу сделают операцию после боя с Головкиным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес
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