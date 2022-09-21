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Тренер Джошуа высказался о потенциальном бое Усик - Уайлдер

Роберт Гарсия отметил интригу возможного поединка.
Сегодня, 11:55
Александр Усик - Деонтей Уайлдер / Getty Images
Александр Усик - Деонтей Уайлдер / Getty Images
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Роберт Гарсия, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением о возможном поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

По словам специалиста, он в предвкушении огненного боя между топовыми боксерами.

"Это будет огромный бой. Прикольно. Это отличный, сложный поединок. Я считаю, что Усик обладает отличными навыками, он очень сложный боец. Но у Уайлдера есть мощь, ты всегда должен ее остерегаться. У панчера всегда есть последний шанс, шанс донести один удар. Он сохраняется с первого по 12-й раунд".

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"Фьюри оказался достаточно умным, чтобы избежать этого удара и победить. Это интересный бой. Я бы хотел его увидеть", - сказал Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что менеджер Уайлдера заявил, что Деонтей готов провести бой с Усиком.

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