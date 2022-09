Уорд сделал прогноз на потенциальный бой Усик - Уайлдер

Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился мнением о потенциальном поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

По словам Уорда, он не согласен со словами британского промоутера Эдди Хирна, который считает, что Усик точно победит.

Уорд уверен, что американский боксер доставит огромные проблемы украинцу за счет своей силы и мощи.

"Ага, правильно! Эта правая рука в какой-то момент попадет. Уайлдер выиграет раунды", - написал Уорд в Twitter.

Yea, right ! That right hand is going to land at some point. Rounds will be won by Wilder. https://t.co/T8mEN1DQOp