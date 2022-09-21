Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о потенциальном поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа .

По словам британца, он верит, что у Джошуа наивысшее шансы на победу среди всех боксеров.

"Если у кого-то и есть физические инструменты, чтобы победить Фьюри, монстра номер один в супертяжелом весе, то это Джошуа. Много лет назад они спарринговали, и Эй Джей оказался лучше Фьюри".

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"Если Джошуа сможет быть сильным, быстрым и агрессивным против Фьюри, то тогда у него будет шанс всех удивить. Мир будет смотреть на него как на андердога, но впервые на нем совершенно не будет давления. Оно полностью ляжет на Фьюри", - приводит слова Хэя The Sun.

Ранее сообщалось, что Джошуа получил контракт на бой с Фьюри.