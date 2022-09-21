iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри

Британец отметил взаимоотношения боксеров.
Сегодня, 12:59
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
0 0 0

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением о потенциальном поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа .

По словам британца, он верит, что у Джошуа наивысшее шансы на победу среди всех боксеров.

"Если у кого-то и есть физические инструменты, чтобы победить Фьюри, монстра номер один в супертяжелом весе, то это Джошуа. Много лет назад они спарринговали, и Эй Джей оказался лучше Фьюри".

Читай также: Тренер Уайлдера призвал не сбрасывать со счетов Джошуа в бою с Фьюри

"Если Джошуа сможет быть сильным, быстрым и агрессивным против Фьюри, то тогда у него будет шанс всех удивить. Мир будет смотреть на него как на андердога, но впервые на нем совершенно не будет давления. Оно полностью ляжет на Фьюри", - приводит слова Хэя The Sun.

Ранее сообщалось, что Джошуа получил контракт на бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Дэвид Хэй Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
0 0 0

Статьи по теме

Фьюри сделал прогноз на бой Джойс - Паркер Фьюри сделал прогноз на бой Джойс - Паркер
Чеботарь узнал имя следующего соперника и дату боя Чеботарь узнал имя следующего соперника и дату боя
Тренер Джошуа высказался о потенциальном бое Усик - Уайлдер Тренер Джошуа высказался о потенциальном бое Усик - Уайлдер
Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:26
Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились
Лига наций14:55
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций14:45
Лига наций – не ненужный турнир: почему Украине обязательно нужно выиграть группу
Бокс14:40
Фьюри сделал прогноз на бой Джойс - Паркер
Украина14:10
Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии
Бокс13:48
Чеботарь узнал имя следующего соперника и дату боя
Европа13:35
Время почти пришло: Бензема восстанавливается с помощью банок?
Европа13:22
"Криш еще наведет шороху": Роналду получил приз лучшему бомбардиру сборных
Евро-202413:07
Жеребьевка Евро-2024: онлайн-трансляция
Бокс12:59
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK