Потенциальный соперник Фьюри отреагировал на вызов на бой

Немецкий супертяжеловес Мануэль Чарр принял вызов обладателя титула WBC Тайсона Фьюри о проведении поединка.

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA ответил согласием на предложение британца, выразив готовность встретиться с ним в ринге вместо Энтони Джошуа.

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"Тайсон, ты сделал хороший выбор и принял отличное решение - подраться с лучшим.

Брат, мы устроим для наших фанатов лучшее шоу в истории. Убедись, что ты готов", - сказал Чарр в видеообращении у себя в Instagram.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что его поединок с Энтони Джошуа не состоится, поскольку тот не успел подписать контракт в установленные сроки.